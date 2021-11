A princesa Charlene cancelou a sua aparição no Dia Nacional do Mónaco, que se celebra esta sexta-feira, 19 de novembro, anunciando uma pausa "temporária" dos seus compromissos públicos.

Dias após o seu tão aguardado regresso ao Mónaco, depois de ter passado meses na África do Sul na sequência de uma infeção nos ouvidos, nariz e garganta, a princesa, de 43 anos, estará a passar por um momento de "profunda fadiga", tal como foi revelado pela casa real à revista People.

"Um período de calma e descanso é necessário para garantir a melhor recuperação da princesa Charlene", informa-se.

"Tendo lidado com problemas de saúde ao longo dos últimos meses, a princesa está atualmente em convalescença e irá continuar assim nas próximas semanas, tendo tempo para recuperar de um estado de profunda fadiga", continua o comunicado, informando que o lugar onde se encontra a mulher do príncipe Alberto será mantido em segredo, de maneira a garantir a sua privacidade.

"Devido a esta situação, o casal lamenta em anunciar que a princesa Charlene não poderá estar presente nas celebrações da Fête Nationale este ano, juntamente com a família e a população do Mónaco. Assim que a sua saúde o permita, a princesa anseia voltar ao seus compromissos e passar tempo com as pessoas", completa-se.

Leia Também: Príncipe Alberto viaja para o Dubai... sem a mulher, Charlene do Mónaco