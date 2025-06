Jazmin Grace Grimaldi esteve no encerramento da 64.ª edição do Monte Carlo Television Festival, esta terça-feira, dia 17 de junho. Esta é fruto do anterior envolvimento do príncipe com a agente imobiliária Tamara Rotolo.

Jazmin Grace Grimaldi, uma das filhas do príncipe Alberto, apoiou o pai publicamente numa aparição que aconteceu na cerimónia de encerramento da 64.ª edição do Monte Carlo Television Festival, esta terça-feira, dia 17 de junho. Para a ocasião, a cantora e atriz, de 33 anos, deu nas vistas com um vestido estilo 'cai cai' (sem alças) rosa choque, que se destacou pela longa saia (que continha uma racha). O visual ficou completo com umas sandálias prateadas e joias também do mesmo tom. Já o príncipe Alberto optou pelo tradicional smoking com laço. Também não passando despercebida, a princesa Charlene brilhou com um vestido azul claro, que deixou os seus ombros a descoberto.

© Getty Images Quem é Jazmin? Jazmin é fruto da relação anterior do príncipe Alberto com a agente imobiliária Tamara Rotolo. Esta foi reconhecida como filha do príncipe em 2006, quando tinha 16 anos. Até então a informação não tinha sido tornada pública pois o príncipe queria proteger a privacidade da filha. Alberto é também pai de Alexandre, que nasceu em agosto de 2003, fruto do relacionamento de cinco anos com Nicole Coste. A paternidade foi divulgada pela própria Nicole numa entrevista à Paris Match, em 2005. Nem Neither Jazmin ou Alexandre fazem parte da linha de sucessão ao trono. Esta apenas é ocupada pelos filhos gémeos de Charlene e Alberto, os príncipes Jacques e Gabriella.