A princesa Charlene do Mónaco não perdeu o Monaco E-Prix, que aconteceu este fim de semana.

A mulher do príncipe Alberto chamou a atenção no evento pela escolha do seu visual, pouco comum no que diz respeito ao seu estilo.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens na galeria, Charlene elegeu uma saia colorida da designer Sara Roka, que conjugou com uma camisa branca mais clássica.

Já os sapatos eram Gianvito Rossi.

Leia Também: Elegância a bordo! Mary da Dinamarca conquistou fãs com este look floral