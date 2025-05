A princesa Charlene está a ser alvo dos mais diversos elogios pela escolha do seu visual para entregar os prémios aos vencedores do Grande Prémio do Mónaco, competição de Fórmula 1 que chegou ao fim este domingo, dia 25.

Para a ocasião, a mulher do príncipe Alberto usou um coordenado vermelho, não passando despercebida.

Para tal elegeu calças em alfaiataria e uma camisa de gola cruzada. Também os sapatos, estilo stilleto, eram da mesma cor.

O visual ficou completo na perfeição com um batom vermelho.

