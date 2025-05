Sempre deslumbrante, a princesa Charlene do Mónaco voltou a dar nas vistas num evento em que marcou presença esta quinta-feira, dia 22 de maio, ao lado do marido, o príncipe Alberto do Mónaco.

Para a ocasião - uma receção em honra ao Grande Prémio do Mónaco, que chegou à sua 82.ª edição no palácio - a princesa seguiu o ditado 'de preto nunca me comprometo'.

Charlene, de 47 anos, apostou num visual sóbrio ao conjugar calças em alfaiataria com uma camisa cruzada de cetim.

Assim que uma imagem do casal foi partilhada nas redes sociais, a princesa foi alvo dos mais diversos elogios.

Ora veja:

