Morreu a atriz Eva Wilma, este sábado, 15 de maio, depois de ter sido diagnosticada com cancro no ovário. Tinha 87 anos.

De acordo com a imprensa brasileira, a artista estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 15 de abril para tratar de problemas cardíacos e renais. Semanas depois, a 7 de maio, foi-lhe diagnosticada a doença.

Como recorda a revista Quem, Eva Wilma já tinha sido internada em janeiro por causa de uma pneumonia. Na altura passou 21 dias no hospital, nove deles nos cuidados intensivos. Recebeu alta no início de fevereiro. Mais tarde voltou a ser internada e acabou por morrer, aos 87 anos.

A atriz conta com uma carreira de mais de seis décadas na televisão, cinema e teatro.

