Maria João Abreu recebeu um grande e sentido aplauso das centenas de pessoas que marcaram presença no último adeus à atriz.

Este sábado, 15 de maio, foram muitos os amigos, colegas e fãs que se juntaram aos familiares da artista para se despedirem da mesma. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez também questão de marcar presença. No entanto, os filhos de Maria João Abreu não conseguiram estar neste momento porque Miguel testou positivo à Covid-19 e Ricardo, como esteve em contacto com o irmão, está em isolamento profilático.

As cerimónias fúnebres começaram às 11h, com a missa de corpo presente a iniciar-se às 17h, na Igreja São João de Deus, situada na Praça de Londres, em Lisboa. Com as restrições por causa da pandemia da Covid-19, houve um limite de pessoas dentro da igreja, mas do lado de fora as centenas de admiradores da atriz aguardaram para se despedirem da mesma.

Assim que terminou a cerimónia religiosa, quando o caixão saiu da igreja para seguir para o crematório no Alto de São João, as centenas de pessoas presentes envolveram-se num forte e emotivo aplauso a uma das artistas mais acarinhadas pelos portugueses.

A emoção dos amigos e familiares também não deixou de ser sentida, como pode ver nas imagens acima.

Recorde-se que Maria João Abreu morreu no dia 13 de maio, um dia especial para a Igreja Católica. O funeral decorreu no sábado, 15 de maio [Dia Internacional da Família], dia em que se celebrou aquele que era o grande amor de Maria João Abreu: a família.

A atriz esteve casada durante mais de duas décadas com José Raposo, com quem tem dois filhos em comum, Miguel e Ricardo. Anos após a separação, Maria João Abreu casou-se com João Soares. Por sua vez, José Raposo deu o nó com Sara Barradas.

Depois do funeral, algumas caras conhecidas recorreram ao Instagram para prestar um último tributo à colega e amiga.

Também Ana Marques, que esteve à frente de uma emissão especial que a SIC preparou para o dia da despedida a Maria João Abreu, usou a rede social para falar deste momento marcante.

