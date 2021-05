Maria João Abreu partiu no dia 13 de maio, aos 57 anos, depois de ter estado quase duas semanas internada. A atriz sofreu um aneurisma, tendo sido levada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, a 30 de abril, depois de ter-se sentido mal durante as gravações de 'A Serra'.

O funeral da acarinhada artista portuguesa decorreu este sábado, 15 de maio, e foram muitos os colegas e amigos que se juntaram às centenas de pessoas que marcaram presença no último adeus. Um momento que também foi marcado nas redes sociais por várias figuras públicas.

"Minha João, hoje fomos dar-te um beijinho, ainda agora partiste, e a saudade já é tão grande, e dói tanto. Sei que levas para essa viagem, tantas memórias bonitas. Deixo-te mais uma, da peça que fizemos, eu, tu e a Leninha. O que nos divertimos com as nossas 'Encalhadas'. Enquanto aqui estivermos, estarás sempre connosco, nas conversas, nas gargalhadas, nos abraços, no amor. Amo-te sempre, minha João", escreveu Rita Salema, este sábado, 15 de maio.

Por sua vez, Iolanda Laranjeiro começou por destacar: "Ser assim. Tanto amor e tanto afecto. Quem dera a mais de nós. Que a vida é mais isso que qualquer outra coisa. Nunca de menos. Não permitir amar de menos. Dar de menos. Sorrir de menos. Ser de menos. Ter qualquer coisa à frente disso: ser, cuidar, amar e estar. Com o outro. Não antes ou acima. Com. Por. E assim, ser sempre maior. Obrigada pela inspiração e por tudo o mais que sabemos. Pelo olhar límpido, gargalhada à flor da pele, generosidade a cada passo. mãos que agarram e não largam. Nem largarão".

"Querida João. O céu. Os aplausos de hoje não se cansaram a eles mesmos. Como tu. E foram todos para ti. Mulher, amiga, actriz. Parabéns por esta vida cheia de tudo o que mais importa. Hoje pedi para estarmos mais próximos. E farei por isso. Brindo a ti. E estarei perto dos teus. E serei para eles. Como sempre foste para todos. Sem esforço. Só com amor. Até já", completou.

Carla Andrino, que também marcou presença no funeral, revelou que foi ao Santuário de Fátima depois das cerimónias fúnebres. "Foste andando a 13 de Maio - Dia de Nossa Senhora de Fátima - e subiste dia 15 - Dia Internacional da Família. Vim a Fátima para iluminar o teu caminho. E dos teus. E de todos aqueles que te amam. Como eu: Amo-te", disse.

Também Isabela Valadeiro quis deixar algumas palavras no Instagram depois de estar presente no funeral de Maria João Abreu. "Mereceste o mundo, tens a infinitude do céu. Vai que é teu, como sempre, como tudo o que tocaste. Levo-te para todos os dias e amar-te-ei até não mais ser. Obrigada", partilhou.

Dânia Neto destacou na rede social um vídeo da série 'Golpe de Sorte', protagonizada por Maria João Abreu. Um trabalho que foi destacado na noite deste sábado, 15 de maio, na SIC. "O Amor é o nosso verdadeiro 'Golpe de Sorte'. Até já, minha João", escreveu.

Leia Também: Maria João Abreu: O emotivo aplauso das centenas de pessoas na despedida

Leia Também: "Fiz um dos programas mais duros da minha vida", desabafa Ana Marques