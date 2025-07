Jessie J encontra-se em tratamento contra o cancro da mama, tendo sido submetida a uma cirurgia, recentemente. A cantora tem atualizado o seu estado de saúde através das redes sociais, onde partilhou um novo desabafo esta terça-feira, dia 1 de julho.

"Para quem está a perguntar sobre o meu estado de saúde: Estou no 11.º dia após a cirurgia. Estou bem. Sinto falta de ser mãe, uma pessoa ativa, mais do que tudo. Mas tem sido bom desacelerar, e o Sky tem-se divertido muito com a avó e o avô", começou por escrever a artista na publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

A artista, recorde-se, é mãe do pequeno Sky, de dois anos, fruto da relação com Chanan Colman.

"Ainda é desconfortável, um pouco doloroso, mas consigo lidar com isso. Estou a fazer os meus exercícios e a tomar tudo o que é saudável. Tenho tentado comer de forma super saudável. Deixei todos os medicamentos para as dores. Simplesmente não é a minha praia", revelou ainda.

"Finalmente fiz [cocó]. Ainda estou com o dreno. Alguém aí já passou por isso e sentiu como se estivesse a andar com um daqueles brinquedos dos cães/pato? Eu deixo o meu no chão quando estou em casa para que a gravidade ajude com o dreno. Espero que saia até o fim da semana. Estou a sentir-me positiva e grata", rematou.

Publicação de Jessie J© Instagram_jessiej

Numa outra publicação que fez na mesma rede social pouco depois, Jessie J disse aos seguidores que pode parecer "um pouco perdida" quando os fãs a veem por aí, admitindo que este está a ser um "caminho lento", o da recuperação.

"Se me virem por aí, sentada num parque ou a sair de uma consulta médica, a comer, a caminhar ou outra coisa qualquer, e se eu parecer um pouco distraída... é porque estou. Não é pessoal. Não tenho a energia que costumo ter, como devem compreender", escreveu.

"Vou chegar lá. É um caminho lento. Por enquanto, estou a ir com calma. A aproveitar a 'vibe lenta' e a manter o otimismo", pode ainda ler-se na mesma partilha.

Publicação de Jessie J© Instagram_jessiej

Foi no início de junho, recorde-se, que Jessie J revelou que tinha sido diagnosticada com cancro da mama, "Antes do lançamento de 'No Secrets', fui diagnosticada com cancro de mama em estágio inicial. O cancro é sempre horrível, mas estou a focar-me na palavra 'precoce'", disse na altura aos seguidores, explicando, assim, que iria afastar-se dos palcos para se submeter a uma cirurgia.