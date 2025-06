Jessie J confessou que "chorou lágrimas de alegria e medo" depois de ter realizado o último concerto antes de submeter-se a uma cirurgia por causa do cancro da mama.

A cantora, de 37 anos, que revelou recentemente que foi diagnosticada com a doença, esteve a atuar no festival Capital FM Summertime Ball, no Estádio de Wembley, no fim de semana.

Numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, a artista partilhou: "Se já se questionaram sobre o que faço depois de um espetáculo... Primeiro fui jantar com algumas amigas lindas e que me inspiram, e agora cheguei a casa, tomei um banho primeiro, passei bastante creme no rosto e fiquei a parecer a Mrs. Doubtfire.

Enquanto a casa está escura e todos dormem, desfiz as minhas malas, fiz algumas tarefas domésticas, lavei a caneca do Sky e 'guardei' a roupa lavada. Agora estou sentada no quarto do Sky só a olhar para ele. A chorar. Lágrimas de alegria e medo. Este menino. O meu coração inteiro. Que dia especial foi hoje."



