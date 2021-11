"Esquecer a Sara é uma coisa impossível". Estas foram as primeiras palavras do pequeno Valentim, de 12 anos, que recebeu uma bolsa de estudo da Associação Sara Carreira para conseguir seguir com o seu sonho: ser bailarino profissional.

Entre as muitas histórias que emocionaram durante a exibição do 'Sementes do Futuro', da SIC, Valentim foi um dos bolseiros que mais se destacaram, tendo até sido chamado de "miúdo maravilho" por Rita Ferro Rodrigues.

Quem revelou a Valentim que tinha sido um dos escolhidos da instituição foi Fernanda Antunes. A madrinha do menino nesta nova etapa é Tânia Ribas de Oliveira.

"As pessoas felizes não fazem mal a ninguém", disse o jovem, frase que enterneceu muitos portugueses, incluindo figuras públicas.

Por isso, destacamos esta semana na rubrica Foto da Semana uma imagem do pequeno Valentim.

© Instagram_ritaferrorodrigues / SIC

Leia Também: "Agradeço à sua estrelinha no céu". Tony Carreira emociona-se

Recorde-se que 'Sementes do Futuro' foi transmitido na segunda-feira, 1 de novembro, e destacou a história de alguns dos jovens bolseiros. Um episódio especial sobre a Associação Sara Carreira, que foi criada após a morte da filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes.

A família decidiu avançar com este projeto para homenagear e manter viva a memória de Sara Carreira, que morreu num acidente de carro em dezembro de 2020.

Desta forma, o clã Carreira quer transparecer o "grande coração" que Sara Carreira tinha, dando oportunidade a jovens carenciados de conseguirem seguir com os seus sonhos.

Para ver o episódio de 'Sementes do Futuro' clique aqui.

Leia Também: Júlia Pinheiro: "A Sara Carreira é um anjo da guarda"

Leia Também: Foto da Semana: CR7 anuncia que a família vai aumentar... com gémeos