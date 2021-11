Tony Carreira não ficou indiferente a gratidão demonstrada por Maria dos Anjos, tia de Leonardo, um dos jovens que conseguiu ganhar a bolsa da Associação Sara Carreira e, desta forma, seguir o seu sonho de ser músico violinista.

No programa da SIC 'Sementes do Futuro' foi possível ver o momento em que o artista encontrou-se com Maria dos Anjos para lhe dar a boa nova.

"Sei que cuida muito bem dele...", disse Tony, referindo-se à forma como a convidada trata o sobrinho.

"Cuido e quero fazer tudo o que seja possível. Agradeço à sua estrelinha, que esteja lá no céu e que olhe por todos. Não sabia como é que ele ia continuar a estudar", confessou já entre lágrimas.

"É um dia muito importante para ele e estou muito feliz que a minha filha contribua", respondeu o cantor, também ele não disfarçando as emoções.

Já para a câmara, Maria dos Anjos notou: "A filha, onde quer que esteja, vai continuar a dar-lhe força para continuar, porque isto não passa, a dor continua e nós temos de aprender a lidar com a dor no dia a dia".

Veja aqui o momento.

Leia Também: Tony Carreira vive "momento inesquecível" e arrepiante durante concerto