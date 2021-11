'Sementes do Futuro' foi para o ar na segunda-feira, 1 de novembro, e mostrou os jovens escolhidos pela Associação Sara Carreira que receberam uma bolsa de estudo.

Entre os jovens estava o pequeno Valentim, que tem agora como madrinha a apresentadora Tânia Ribas de Oliveira.

Na sua página de Instagram, o rosto da RTP fez questão de destacar este momento especial, mostrando-se encantada com o menino.

"A fotografia regista o momento em que, a convite da Associação Sara Carreira, conheci o meu afilhado Valentim. Quem está a ver 'Sementes do Futuro' na SIC, já teve oportunidade de o ver dançar. Aquele sorriso e olhar não mentem: coração puro, o do nosso menino. Estarei sempre aqui para o que ele precisar, o meu São Valentim, que espalha amor por toda a parte. 'As pessoas felizes não fazem mal a ninguém' Valentim, 12 anos", escreveu numa fotografia onde aparece junto do menino e de Fernanda Antunes, ex-mulher de Tony Carreira.

Quem também não ficou indiferente ao pequeno Valentim foi a apresentadora Rita Ferro Rodrigues. "'As pessoas felizes não fazem mal a ninguém'; 'A minha mãe abdica de tudo para eu continuar a dançar'; 'Está bolsa é muito importante porque a minha mãe vai viver mais feliz, menos preocupada comigo'. Valentim - que lição de vida. Que miúdo maravilha. E vi nele o sorriso da Sara Carreira. Parabéns Fernanda, Tony, David e Mickael. E SIC. Fazer da dor futuro, caminho e esperança, sem lamechices, sem palavras gratuitas, só através de dignidade e amor", disse.

De recordar que a Associação Sara Carreira foi criada depois da morte da filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes. Sara Carreiro perdeu a vida num acidente de carro em dezembro do ano passado, aos 21 anos.

