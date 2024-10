O céu está em festa. Sara Carreira completaria esta segunda-feira, 21 de outubro, 25 anos de vida. A eterna princesa da família Carreira, como era carinhosamente tratada pelo pai e pelos irmãos, é hoje lembrada com saudade por familiares e amigos.

A filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes morreu em dezembro de 2020, aos 21 anos, na sequência de um trágico acidente de viação.

Sara é recordada como uma jovem menina cheia de sonhos, alegre e empenhada na sua carreira. Seguia as pisadas do pai e dos irmãos, Mickael e David, e lançava os primeiros singles com entusiasmo e dedicação.

Após a sua morte, a família Carreira resolveu prestar-lhe a maior das homenagens e criar a Associação Sara Carreira. Uma instituição que tem como objetivo ajudar crianças e jovens a concretizarem os seus sonhos artísticos ou profissionais.

Esta segunda-feira, a Associação Sara Carreira lembrou o "percurso de luz, talento e amor que nos inspira todos os dias" através de um vídeo que junta fotografias únicas da filha de Tony e Fernanda.

Leia Também: 'Gala dos Sonhos' em homenagem a Sara Carreira troca SIC pela TVI