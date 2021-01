A ex-atriz Jessica Campbell perdeu a vida a 29 de dezembro de 2020, aos 38 anos, avançam os meios de comunicação social. A notícia foi tornada pública pela família, que não quis adiantar a causa da morte.

Sabe-se que Jessica, que atualmente era naturopata, se encontrava na sua clínica no estado norte-americano de Oregon quando perdeu os sentidos. Foi assistida, mas não resistiu.

Jessica Campbell tornou-se popular na década de 1990 com a participação no filme 'Eleição' e na série 'Freaks and Geeks'.

Leia Também: Morreu o mágico Siegfried Fischbacher, da dupla Siegfried & Roy