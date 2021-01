Siegfried Fischbacher, da dupla Siegfried & Roy, morreu esta quarta-feira, em casa, em Las Vegas. Tinha 81 anos.

O mágico perdeu a batalha contra cancro do pâncreas e, recentemente, tinha sido submetido a uma cirurgia para remover o tumor, como contaram os representantes do artista numa comunicado enviado ao The Post.

Siegfried Fischbacher recebeu alta hospitalar no início deste mês de janeiro e continuou a ser tratado em casa.

A morte do mágico acontece menos de um ano após o falecimento do parceiro de palco de longa data, Roy Horn, que morreu devido a complicações da Covid-19.

