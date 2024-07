Morreu a atriz Erica Ash, mais conhecida pelos papéis em 'Survivor's Remorse' e 'MADtv'. Tinha 46 anos.

De acordo com a BET, cita o Page Six, a artista perdeu a batalha contra o cancro.

A comediante Loni Love confirmou a notícia na sua página de Instagram, onde homenageou Erica Ash.

Numa publicação que fez na rede social esta segunda-feira, dia 29 de julho, Loni Love escreveu: "Estou triste por confirmar o falecimento da minha amiga e colega atriz Erica Ash. A Erica era talentosa e divertida, fosse no 'Survivor's Remorse' ou no 'Madtv'. Ela colocava tudo de si no trabalho. Esteve sempre lá... e agora partiu. As minhas sinceras condolências à família e aos fãs".

