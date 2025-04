Clem Burke, baterista dos Blondie, morreu aos 70 anos, após uma "batalha privada contra o cancro", informou a banda através de um comunicado.

Burke, evidencia o jornal Independent, foi recrutado por Debbie Harry e Chris Stein - membros do grupo - pouco depois de surgirem os Blondie, em 1975.

O baterista foi o responsável pela união da banda, depois de Stein e Harry considerarem a saída do grupo.

"É com profunda tristeza que damos a notícia da morte do nosso amado amigo e membro da banda Clem Burke, após uma batalha privada contra o cancro.

O Clem não era apenas um baterista, era o coração dos Blondie. O seu talento, energia, paixão pela música não tinham comparação e os seus contributos para a nossa música e sucesso são imensuráveis.

O seu espírito vibrante, entusiasmo contagiante e ética de trabalho tocaram toda a gente que tiveram o privilégio de o conhecer. A influência do Clem vai muito além dos Blondie", lê-se no comunicado.

Mas não se ficou por aqui: "A sua influência e contributos permaneceram por décadas e géneros, deixando um marco incrível em cada projeto do qual fez parte. Enviamos as nossas mais profundas condolências à família, amigos e fãs do Clem no mundo inteiro. O seu legado viverá através da tremenda quantidade de música que criou e das inúmeras vidas que tocou."

