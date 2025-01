John Sykes, guitarrista dos Whitesnake e dos Thin Lizzy, morreu aos 65 anos.

A notícia foi dada através de um comunicado publicado na página oficial do artista na segunda-feira, 20 de janeiro.

"É com grande pesar que partilhamos que o John Sykes faleceu após uma dura batalha contra o cancro. Será lembrado por muitos como um homem com um talento musical excepcional mas, para quem não o conhecia pessoalmente, era um homem atencioso, bondoso e carismático, cuja presença iluminava cada sala em que entrava", lê-se na nota.

"Nos seus últimos dias, falou do seu amor e gratidão sinceros pelos fãs que ficaram ao seu lado durante todos estes anos. Apesar do impacto da sua perda ser profundo e sombrio, esperamos que a luz da sua memória extinga a sombra da sua ausência."

De acordo com a Forbes, Sykes co-escreveu todas as músicas, à excepção de duas, do álbum homónimo dos Whitesnake, em 1987.

O guitarrista foi dispensado da banda após esse lançamento, tendo ingressado nos Blue Murder até ao final da banda, em 1994. Dois anos mais tarde, juntou-se aos Thin Lizzy, grupo no qual foi vocalista, até 2009.

