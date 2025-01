A atriz britânica Judi Dench tem, aos 90 anos, a saúde cada vez mais debilitada.

Em entrevista ao podcast 'Fearless' de Trinny Woodall, a artista confessou que a sua visão piorou muito, devido à doença que tem, a degenerescência macular da idade, e que, por esse motivo, já não consegue sair de casa sem ser acompanhada.

"Eu preciso de [ter alguém] sempre comigo agora porque não consigo ver. Posso bater em alguma coisa ou cair."

Judi Dench começou a carreira na década de 50 com a peça 'Hamlet', em Londres. A partir daí, enveredou pelo mundo do cinema e da televisão, onde participou em filmes como 'A Paixão de Shakespeare' ( e com o qual ganhou um Óscar) e ainda '007'.

