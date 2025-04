Morreu Graham Craker, um ex-guarda-costas da família real britânica. O inspetor, de 77 anos, esteve com os príncipes William e Harry num dos momentos mais marcantes da vida de ambos, o funeral da princesa Diana.

Tal como é possível perceber através da fotografia abaixo, Craker foi um dos elementos da segurança que acompanhou os irmãos na impactante caminha atrás do carro funerários que levou o caixão de Diana do Palácio de St. James até à Abadia de Westminster.

O ex-guarda-costas é o homem que vemos atrás de William no canto superior esquerdo.



© Getty Images

O inspetor Craker foi convidado a assistir ao casamento de William e Kate (em 2011) e foi lembrado por Harry no seu livro de memórias - 'Spare'.

"O motorista teve que parar várias vezes para que o guarda-costas pudesse sair e limpar as flores do para-brisa", lembrou Harry, sendo que o homem que saiu para limpar as flores era precisamente Graham Craker.

Craker trabalhou 35 anos na Polícia Metropolitana, com 15 deles como guarda-costas da família real. Estava reformado desde 2001.



© Getty Images

