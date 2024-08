Os príncipes de William e Harry estão de luto pela partida do tio Robert Fellowes que, segundo o The Times, morreu no dia 29 de julho, aos 82 anos. A causa da morte não foi revelada.

Robert Fellowes era marido da irmã da princesa Diana, Jane Fellowes, com quem se casou em 1978. Juntos foram pais de Laura Fellowes, de 44 anos, Alexander Robert Fellowes, de 41, e Eleanor Ruth Fellowes, de 38. Aliás, Laura é uma das madrinhas da princesa Charlotte.

Jane Fellowes e Robert Fellowes© Getty Images

Robert Fellowes foi também o principal conselheiro da falecida rainha Isabel II durante nove anos. Aliás, foi uma das pessoas que ajudaram a convencer Isabel II a regressar de Balmoral para Londres após a morte de Diana.

Além disso, foi quem escreveu o primeiro rascunho do discurso da rainha quando se dirigiu ao povo britânico na véspera do funeral de Diana. A versão final do famoso discurso foi escrito por Fellowes, a rainha, e o seu secretário particular Robin Janvrin, segundo o The Times.