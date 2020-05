Roy Uwe Ludwig Horn, da famosa dupla de mágicos 'Siegfried & Roy', morreu devido a complicações da Covid-19. Quem confirmou a notícia foi o colega e amigo Siegfried Fischbacher. Tinha 75 anos.

"O mundo perdeu um dos grandes nomes da magia, mas eu perdi o meu melhor amigo", disse num comunicado citado pela imprensa internacional.

“Desde o momento em que nos conhecemos, sabia que eu e o Roy, juntos, mudaríamos o mundo. Não poderia haver Siegfried sem Roy, e Roy sem Siegfried", acrescentou, deixando ainda um agradecimento especial à equipa médica que tomou conta do caso do colega e amigo.

"O Roy foi sempre um lutador, inclusive durante estes últimos dias. Agradeço à equipa médica, enfermeiros e funcionários do Mountain View Hospital que trabalham heroicamente contra esse vírus devastador que acabou por afetar o Roy", destacou.

O mágico morreu esta sexta-feira, pouco mais de uma semana depois de ter testado positivo para o novo coronavírus.

Recorde-se que em 2003 Roy Horn esteve no centro das atenções depois de ter sido atacado por um tigre branco com o qual realizada o seu espetáculo no Hotel Mirage, em Las Vegas. Na altura, o tigre mordeu o artista no pescoço e arrastou-o para fora do palco.

