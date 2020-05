O rapper britânico Ty, um dos grande nomes do hip hop britânico, morreu esta quinta-feira. Os representantes do músico confirmaram a notícia em declarações ao The Guardian.

De acordo com a imprensa internacional, Ty encontrava-se internado em coma induzido desde abril devido a complicações relacionadas com a Covid-19.

Recentemente, o artista tinha sido notícia na imprensa depois dos seus amigos se terem juntado para com uma angariação de fundos conseguirem pagar os seus tratamentos.

