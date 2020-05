O mundo do espetáculo volta a estar de luto no Brasil, na mesma semana em que o público se despediu do ator Flávio Migliaccio chega a notícia da morte de mais uma estrela das novelas da Globo: Daisy Lúcidi.

A atriz estava internada desde o dia 25 de abril após ter sido infetada com a Covid-19. Doença que a deixou em estado grave nos Cuidados Intensivos do Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Apesar de o seu neto ter afirmado há apenas alguns dias que o seu estado era grave mas controlado, a notícia da sua morte chegou na madrugada desta quinta-feira. Tinha 90 anos.

Daisy Lúcidi era atriz e radialista. Integrou o primeiro elenco de atores da Rádio Globo e estreou-se na TV em 1960. Como radialista, comandou o programa 'Alô Daisy', na Rádio Nacional, durante 46 anos. Foi vereadora e deputada estadual no Rio de Janeiro. A sua última participação numa novela da Globo aconteceu em 'Geração Brasil', em 2014.

Leia Também: Morreu Flávio Migliaccio. Ator brasileiro tinha 85 anos