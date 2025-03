Paolla Oliveira está a abraçar um novo desafio profissional. A artista brasileira é a protagonista da nova novela da Globo, o remake de 'Vale Tudo' onde interpreta a personagem Heleninha Roitman.

Na estreia da produção, que decorreu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, Paolla arrasou com o look escolhido. A atriz usou um vestido branco justo, bastante decotado e com um detalhe no pescoço.

O cabelo estava preso de um dos lados, com ligeiras ondas e as sandálias eram douradas com um grande salto plataforma.

