Ângelo Rodrigues faz parte do elenco do remake da novela 'Vale Tudo', da TV Globo.

Já se sabe o papel que o ator português vai representar: Martin, par romântico da atriz Debora Bloch.

Esta sexta-feira, Ângelo partilhou as primeiras imagens nas redes sociais.

"Na segunda levantamos a ponta do véu do remake da TV Globo a cargo de Manuela Dias. Para Odeite Roitman Vale Tudo, mas será que vale mesmo tudo? Acham que a relação com o Martin tem futuro?", escreveu na legenda da partilha.

