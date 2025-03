Ângelo Rodrigues embarcou para o Brasil para o novo desafio profissional.

O ator português vai fazer uma participação no remake da novela 'Vale Tudo', da Globo, um original de 1988. No enredo, irá contracenar e fazer par romântico com a atriz Debora Bloch, de 61 anos. A artista interpreta a personagem Odete Roitman, a vilã da novela.

O ator tem estado mais ativo nas redes sociais onde tem partilhado alguns momentos do seu dia nos estúdios da Globo. Veja as imagens na galeria.

Recorde-se que Ângelo Rodrigues foi internado a 12 de janeiro, no hospital de São José, em Lisboa, devido a uma pneumonia por aspiração que o levou a ficar em coma.

