Ângelo Rodrigues continua a somar sucessos lá fora, neste caso, no Brasil. O seu mais recente projeto foi no remake da novela 'Vale Tudo', no qual dá vida ao namorado de Odete Roitman, personagem interpretada por Debora Bloch.

"Pensem num processo alucinante: a confirmação chegou numa quinta, comprei o voo na sexta, viajei para o Brasil no sábado, decorei o texto no domingo, ensaiei na segunda, e entrei no set para gravar na terça", descreveu o ator numa partilha que fez no Instagram esta segunda-feira, dia 12.

"Foram dias de apneia, sabendo que faria parte de um remake tão marcante da teledramaturgia brasileira. Interpretar o Martin, o namorado misterioso de Odete Roitman, foi a cereja no topo do bolo", realça.

"Felizmente, encontrei uma estrutura repleta de profissionais dedicados a trazer o melhor de nós, o mais real, o mais verosímil. Eu e a Debora Bloch tratámos do resto. Foram semanas tão boas que, em muitos momentos, me esquecia que estava a trabalhar. Espero que tenham gostado tanto de ver quanto eu tive de fazer parte deste projeto", completa.

