Ângelo Rodrigues regressou recentemente ao Brasil, depois de ter sido convidado para integrar o remake da novela 'Vale Tudo', na qual teve a oportunidade de contracenar com a atriz Débora Bloch, que dá vida à icónica personagem de Odete Roitman.

No programa 'Estamos em Casa', o artista falou sobre este desafio numa conversa com Andreia Rodrigues.

"Senti que mudou a estrutura de apoio ao ator. Senti que tinha pouquíssimo tempo para ensaiar, porque quando entrei a novela já estava em andamento. Fui para o primeiro ensaio com a atriz com quem ia contracenar, a Débora Bloch, e apanhei uma equipa de mulheres só a tratar das nossas cenas", relembra.

Ora, uma dessas profissionais era uma preparadora de intimidade, com Ângelo a explicar qual era a função desta.

"As cenas que gravei como Martim tinham um certo apelo visual. Ou seja, eram cenas com alguma intimidade, como beijos e afins. Tudo isso, desde a série que fiz em 2023 - 'Olhar Indiscreto', para a Netflix Brasil - o cargo de coordenador de intimidade passou a ser obrigatório no Brasil", realça.

"Primeiro passa pelas pessoas conversarem para perceber se estão bem com elas mesmas nesse dia, se há algum lugar pretendam não ser tocadas nesse dia, haver aqui uma aproximação, porque não somos máquinas, lidamos com emoções. Depois é garantir que seja tudo feito em conformidade e que se justifique no enredo", completa.

