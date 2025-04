Cristina Ferreira recebeu no 'Dois às 10', da TVI, Ângelo Rodrigues, que acabou por falar sobre o momento em que esteve internado no Hospital de São José, em Lisboa, devido a uma pneumonia por aspiração, no início do ano.

"Tenho a consciência muito tranquila em relação à minha parte profissional, sei que sou um bom profissional quando estou a trabalhar e penso que não há razões de queixa. Os incidentes que acontecem, os tropeços que acontecem na vida, diz respeito à minha parte pessoal. Claro que muitas vezes as pessoas misturam as duas coisas e é difícil vislumbrar exatamente onde está a verdade", comentou.

Sobre as reações negativas que lhe chegaram através das redes sociais, sobretudo depois de ter estado à conversa com Salvador Martinha em 'Ar Livre', reagiu: "Estava há muitos poucos dias cá fora, portanto, foi um erro de leitura que fiz na altura. Se foi difícil? Claro! É sempre difícil, ainda por cima por estar bastante vulnerável. No outro problema que tive há uns anos, tive um processo de recuperação mais longo. Este aqui, passado uma semana estava em casa e, de facto, recebi com todo o feedback agridoce do que estava a acontecer."

Questionado por Cristina Ferreira sobre como se levanta destas situações de vida menos boa, o ator partilhou: "Reclusão, introspeção e perceber exatamente as coisas que queria na vida, e perceber exatamente o que é que tem de estar de fora. E esses comentários tiveram que estar de fora a partir de uma certa altura porque precisava de me reerguer e não afundar."

Ainda em conversa com a apresentadora, Ângelo Rodrigues disse: "Se quiser falar sobre o assunto, um dia falarei, mas nos meus timings, respeitando a minha dor e não a dor das outras pessoas."

Recordando a última vez que passou por um grande susto de saúde, tendo na altura sido entrevistado por Cristina Ferreira, na SIC, para falar do assunto, o ator contou que agora quis lidar com a situação de uma forma diferente. "Não queria estar no lugar de vitimização, sou responsável pelas coisas que faço", afirmou.

Além disso, revelou também que se recorda até hoje das palavras que ouviu da mãe assim que acordou do coma, no início do ano. "Que guardo para mim."

Veja aqui este momento da conversa do ator com Cristina Ferreira.

Leia Também: Depois do Brasil, Ângelo Rodrigues tem novo desafio profissional