Ângelo Rodrigues não teve problemas em responder às mais variadas questões da rubrica da Megahits 'Cala-te boca', que faz parte do programa da manhã - 'Snooze'.

O ator esclareceu a polémica em torno do fim da relação de Angie Costa e Miguel Coimbra, que garantiu não ter sido "por sua causa", referindo ainda que "é normal as pessoas aproximarem-se quando estão a trabalhar [juntas]".

A radialista Matilde Prata questionou ainda o ator sobre o mais recente período da sua vida, quando este ficou novamente em coma devido a uma pneumonia por aspiração, em janeiro deste ano.

"Que mensagem é que deixarias a alguém que está com problemas na sua vida e que não consegue ver uma saída?", perguntou Matilde.

"Boa questão, se alguém estiver por aí e estiver a precisar de ajuda, a mensagem que eu posso passar é que, depois da tempestade, por mais dura que ela seja, ela vai passar. Se estivermos bem rodeados das pessoas que amamos, um dia isso irá passar", confessou o ator.

De seguida, o ator deu uma recomendação de uma música que o ajuda a ultrapassar fases difíceis.

"Se estiveres um período sombrio, ouve a musica 'Mantém-te firme', do Boss AC e lembra-te que o caminho não é focar apenas na iluminação mas aprender a dançar com as tuas próprias sombras, aprender a dançar com a escuridão", revelou.

Leia Também: Ângelo Rodrigues: "É o preço a pagar. Não adianta dizer que fico triste"