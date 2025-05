Ângelo Rodrigues foi o convidado da rubrica 'Cala-te boca', do programa 'Snooze' da rádio Megahits, apresentado por Matilde Prata e Zé Vida. O ator respondeu a várias perguntas mais indiscretas e uma delas focou-se na sua vida pessoal.

Recentemente, o nome de Ângelo foi envolvido numa polémica sobre o fim da relação de Angie Costa (atriz com a qual contracenou no musical 'Quebra-Nozes no Gelo') e de Miguel Coimbra, por, alegadamente, ter tido algum envolvimento no caso.

"Diz-se por aí que o casamento de Angie Costa e Miguel Coimbra terminou por causa de um alegado clima entre ti e a Angie, é verdade?", questionou a radialista Matilde Prata.

"Não, não é verdade, e se uma relação acabasse por um suposto clima, é porque ela não estaria assim muito sólida. As relações acabam quando têm de acabar. Não foi por minha causa, de todo, mas é normal que as pessoas se aproximem quando estão a trabalhar porque é com elas que passamos mais tempo. São coisas que acontecem na vida", concluiu o ator.

