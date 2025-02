Angie Costa e Ângelo Rodrigues tornaram-se o assunto do momento na imprensa cor-de-rosa depois de terem surgido rumores de um alegado romance entre os dois atores.

Como começou a fofoca?

Angie Costa e Ângelo Rodrigues trabalharam juntos no musical 'Quebra-Nozes no Gelo', que esteve em cena de 16 de novembro até 5 de janeiro na AM Arena, no Mar Shopping Matosinhos.

Por essa altura, os dois estiveram maioritariamente pelo Porto e, segundo a imprensa, foram vistos juntos algumas vezes.

"Falaram-me que os viram numa discoteca, a cumplicidade era notória", disse recentemente Sara Avelar ao comentar o tema no 'Casa Feliz'.

Tendo em conta a ordem cronológica dos acontecimentos, rapidamente saltaram para as revistas suposições relacionadas com a possibilidade de Angie Costa ter estado com Ângelo Rodrigues na noite que antecedeu o internamento do ator.

Ângelo Rodrigues foi internado a 12 de janeiro no Hospital São José, em Lisboa, onde esteve em coma devido a uma pneumonia por aspiração.

"Tive mesmo uma fonte que me garantiu que não era Angie Costa que estava no quarto com o Ângelo naquela noite fatídica que o conduziu ao hospital", afirmou ainda a comentadora Sara Avelar.