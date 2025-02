Depois de a imprensa cor-de-rosa ter avançado que Ângelo Rodrigues poderia ter sido o motivo da separação de Angie Costa e Miguel Coimbra, a influenciadora digital parece ter reagido ao rumor.

""Não acreditem em tudo o que leem", escreveu numa story publicada na sua conta de Instagram nesta terça-feira, 18 de fevereiro, seguido de um emoji com um coração branco e um smiley de cabeça para baixo.

De relembrar que durante o 'Passadeira Vermelha' da passada sexta-feira, Hugo Mendes afirmou que o rumor não é recente.

"Estes rumores e este burburinho começaram logo na altura [da separação], mas a nível de corredores. Até se especulava que poderia ser a Angie a estar no quarto com o Ângelo."

"Tive mesmo uma fonte que me garantiu que não era a Angie Costa que estava no quarto com o Ângelo naquela noite fatídica que o conduziu ao hospital", afirmou.

© Instagram/Angie Costa

Leia Também: "Garantiram-me que não era Angie Costa que estava no quarto com o Ângelo"