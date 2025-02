O 'Passadeira Vermelha' da passada sexta-feira debateu um polémico tema. O site Flash tinha avançado que Ângelo Rodrigues poderia ter sido o motivo da separação de Angie Costa e Miguel Coimbra, ao que os comentadores do formato fizeram questão de dar a sua opinião.

Hugo Mendes começou por revelar que esta informação não é recente como se pensa.

"Estes rumores e este burburinhos começaram logo na altura (da separação) mas a nível de corredores. Até se especulava que poderia ser a Angie a estar no quarto com o Ângelo."

"Tive mesmo uma fonte que me garantiu que não era Angie Costa que estava no quarto com o Ângelo naquela noite fatídica que o conduziu ao hospital", afirmou.

"Acho que dá sempre jeito uma história destas", disse o comentador. Mais à frente, Sara Avelar avançou ainda:

"No dia em que isto surgiu foi-me falado logo no nome da Angie e que estavam muito próximos. Falaram-me que os viram numa discoteca, a cumplicidade era notória".

Angie Costa e Ângelo Rodrigues contracenaram no musical 'Quebra-Nozes no Gelo', que esteve em cena de 16 de Novembro até 5 de Janeiro na AM Arena, no Mar Shopping Matosinhos.

A atriz anunciou a separação do músico dos D.A.M.A. a 4 de janeiro, depois de quatro anos de relação. Os dois têm em comum os pequenos Martim, de três anos e Alice, de 11 meses.

Ângelo Rodrigues foi internado a 12 de janeiro no Hospital São José, em Lisboa, onde esteve em coma devido a uma pneumonia por aspiração.