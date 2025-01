Ângelo Rodrigues está internado no Hospital de São José, em Lisboa, e encontra-se, mais uma vez, em coma. Tal como se tem dado conta, o ator foi diagnosticado com uma pneumonia por aspiração - uma infeção respiratória grave. Apesar disso, fontes revelaram que Ângelo Rodrigues está estável.

O apresentador do 'V+ Fama', Adriano Silva Martins marcou presença na emissão do jornal da CNN Portugal.

"Aquilo que pudemos apurar na redação do 'V+ Fama' até ao momento, é que, ao contrário daquilo que se tem dito nas últimas horas, Ângelo Rodrigues está, pelo menos desde domingo de manhã, na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São José. Entrou primeiro para as urgências e foi depois transferido para esta unidade tal era o seu estado naquele momento. Sabemos que está em coma induzido mas que, embora não corra risco de vida, o historial de Ângelo Rodrigues mantém os médicos um pouco alerta e com algumas reservas".

Além desta informação rematou ainda que a "família do ator está bastante preocupada" e que os "amigos mais próximos" com quem tentaram contactar "foram parcos em palavras".

"Sinceramente, era algo com que não contavam nesta altura do campeonato. Ângelo Rodrigues tinha recuperado. Inclusivamente, estaria no ponto mais alto da sua carreira e, portanto, apanhou completamente desprevenida tanto a família como os amigos", concluiu.