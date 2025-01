A noite de segunda-feira, 14 de janeiro, ficou marcada pela notícia de que Ângelo Rodrigues estaria novamente em coma induzido devido a uma complicação de saúde.

Segundo se sabe até ao momento, o ator está internado no Hospital de São José, em Lisboa, devido a uma pneumonia por aspiração - uma infeção respiratória grave.

No programa 'V+ Fama', do canal V+, Adriano Silva Martins deu a conhecer novos detalhes a propósito do tema.

"Aquilo que conseguimos apurar, é que o Ângelo tinha estado numa festa no sábado passado. Essa saída noturna parece que se alongou noite fora. Na manhã de domingo terá dado entrada nas urgências do Hospital de São José", contou o apresentador.

As informações de Adriano Silva Martins surgem depois de um médico especialista em doenças infeciosas, Francisco Antunes, ter explicado em declarações à CNN Portugal que "estas pneumonias por aspiração ocorrem em situações em que o nível de consciência é muito baixo, impedindo, por exemplo, o reflexo da tosse".

"Normalmente, as pessoas que têm estes níveis baixos estão deitadas, porque caíram ou porque perderam a consciência. Pode dever-se ao excesso de álcool ou a uma convulsão, por exemplo", referiu.

Apesar de permanecer internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São José, Ângelo Rodrigues encontra-se no momento estável.

