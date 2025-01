Ângelo Rodrigues já está fora de perigo, como avança a SIC Notícias, que adianta ainda que o ator foi desentubado.

A SIC adianta ainda que o artista encontra-se estável.

Ângelo Rodrigues, recorde-se, foi internado na manhã de domingo, dia 12 de janeiro, no hospital São José, em Lisboa, devido a uma pneumonia por aspiração - uma infeção respiratória grave. Motivo que deixou o ator em coma.

No programa 'V+ Fama', do canal V+, Adriano Silva Martins partilhou alguns detalhes sobre o internamento de Ângelo Rodrigues, referindo que o ator esteve "numa festa no sábado passado", horas antes de ter dado entrada no hospital.