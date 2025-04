Cauã Reymond está a dar que falar na imprensa brasileira por um motivo algo inusitado. Ao que parece, o ator foi confrontado por uma colega por cheirar mal.

Segundo Léo Dias contou no programa Fofocalizando, da SBT, Cauã foi advertido pela atriz brasileira Bella Campos durante as gravações do programa 'Vale Tudo'.

"Um dia ele chegou fedendo a suor, e isso estava a incomodá-la e ela falou com ele", contou o jornalista.

Cauã terá respondido à colega dizendo: "Isto é cheiro de masculinidade".

Eis abaixo o vídeo que está a correr as redes sociais:

