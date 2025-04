Aos 46 anos, Carolina Dieckmann resolveu assumir publicamente que só se envolveu intimamente com quatro homens ao longo de toda a sua vida.

Em entrevista ao videocast 'Conversa Vai, Conversa Vem', a atriz brasileira abordou temas íntimos e explicou o porquê de ter optado por ter poucos parceiros.

"Tem a parada espiritual também nesse lugar. Quando você faz sexo com amor, existe uma conexão espiritual muito forte. E eu tive isso em todas as minhas relações. Então, para mim, é muito difícil. Não tenho interesse no sexo só pelo sexo", justificou.

Questionada sobre a possibilidade de aumentar a lista de homens com quem já teve relações sexuais, Carolina Dieckmann assegurou não estar interessada. A atriz é casada há quase 20 anos com Tiago Worcman, com quem tem um filho, José Worcman, e diz permanecer plenamente apaixonada pelo companheiro.

