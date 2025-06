Carolina Dieckmann surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma rara fotografia em que aparece na companhia do marido, Tiago Worcman, e dos filhos.

A atriz brasileira, recorde-se, é mãe de Davi Frota, de 26 anos, do casamento com Marcos Frota, e de José Worcman, de 17, que tem em comum com Tiago - com quem está casada desde 2007.

"Estes somos nós", escreveu Carolina Dieckmann junto da referida imagem que pode ver abaixo.

© Instagram_loracarola

