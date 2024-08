Kourtney Kardashian surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram na terça-feira, dia 6 de agosto, quando partilhou uma fotografia do filho mais novo, Rocky, de nove meses.

Na referida imagem, publicada nas stories, o bebé aparece ao colo da mamã e ambos sentados no sofá.

O rosto do menino ficou tapado com um emoji em forma de coração.

Veja a imagem abaixo.

© Instagram_kourtneykardash

De recordar que o bebé é fruto do casamento de Kourtney com Travis Barker. A celebridade é ainda mãe de Reign, de nove anos, Mason, de 14, e a filha Penelope, de 12, da anterior relação com Scott Disick.

Por sua vez, Travis Barker é pai do filho Landon Asher, de 20 anos, da filha Alabama Luella, de 18, e tem ainda a enteada Atiana De La Hoya, de 25, que divide com a ex-mulher Shanna Moakler.

