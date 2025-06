Lauren Miller, produtora executiva do programa 'Real Housewives of New York City' morreu dia 9 de junho, avança o E! News.

Tudo aconteceu momentos depois de dar à luz o seu segundo filho, Jackson, que tinha em comum com o marido Kevin Miller.

A notícia foi primeiro partilhada na página de Instagram da produtora dos programas, a Shed Media, que revelou imagens da profissional e da família.

"É com o coração devastado que partilhamos que a nossa querida colega, Lauren, faleceu inesperadamente momentos após dar à luz o seu filho. De todas as coisas que a Lauren mais amava, ser mãe era a principal, e garantir que os seus filhos estavam bem significava tudo para ela."

O bebé, segundo uma colega, já saiu dos cuidados neonatais e está em casa com o pai e a irmã, Emma, de três anos.

