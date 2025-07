Robbie Williams passou por Espanha na noite deste sábado, com a sua 'BritPop Tour', e atuou no estádio RCDE. Um concerto que ficou marcado com vários momentos, destacando-se, sobretudo, a homenagem que fez a Diogo Jota.

O cantor, natural de Inglaterra, fez questão de dedicar o tema 'Angels' ao internacional da seleção nacional Diogo Jota, que jogava pelo Liverpool e morreu no dia 3 de julho.

Perante 32 mil pessoas que assistiam ao espetáculo, o artista disse: "Esta noite é para o Diogo Jota."

Veja no vídeo disponível abaixo:

Siga o link

Diogo Jota, recorde-se, morreu num acidente de carro em Zamora, Espanha, na madrugada de quinta-feira, dia 3 de julho. No veiculo seguia ainda o irmão, André Silva, que foi outra vítima mortal.

Ainda não se sabem as causas exatas do acidente, no entanto, tudo aponta para que o rebentamento de um pneu tenha sido a causa do despiste da viatura onde os irmãos futebolistas seguiam. O carro acabou consumido pelas chamas.

O velório de Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, de 25, começou na sexta-feira, dia 4 de julho, e o funeral ficou marcado para a manhã de sábado, dia 5, em Gondomar.

No último adeus estiveram presentes várias figuras do mundo do futebol, entre elas André Villas-Boas, João Félix, Bernardo Silva ou o plantel do Liverpool.