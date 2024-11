D. Antonio de Orleans e Bragança, membro da família real brasileira, morreu esta sexta-feira, 8 de novembro, no Rio de Janeiro. Tinha 74 anos.

Conforme avançam os meios de comunicação, este encontrava-se internado na Casa de Saúde São José desde o dia 6 de junho, devido a uma doença pulmonar obstrutiva.

D. Antonio, recorde-se, é primo em segundo grau de D. Duarte Pio de Bragança, uma vez que ambos descendem de D. Isabel e do Conde D'Eu.

Na sua página de Instagram, D. Afonso, filho mais velho dos duques de Bragança, destacou a morte de D. Antonio através de uma partilha.



© Instagram - D. Afonso de Bragança

D. Antonio era casado com a orincesa Dona Christine de Ligne, desde 1981, com quem tinha quatro filhos: D. Pedro Luiz, D. Amélia, D. Rafael (príncipe do Grão-Pará) e D. Maria Gabriela de Orleans e Bragança, assim como dois netos, Joaquim e Nicholas Spearman.

Leia Também: Infanta Maria Francisca celebra um ano de casamento