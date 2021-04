O família real e o Reino Unido despediram-se este fim de semana do príncipe Filipe. O marido da rainha Isabel II morreu no dia 9 de abril, aos 99 anos, e foi sepultado este sábado, 17 de abril, na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Um momento carregado de emoções fortes, que contou com muito simbolismo.

Logo pela manhã começaram os preparativos para o funeral, com a polícia a fechar a entrada que levava ao Castelo de Windsor e Apesar de ter sido um momento privado, especialmente por causa da pandemia, os fãs da realeza não deixaram de sair à rua para mostrar o seu apoio. Dezenas de pessoas juntaram-se precisamente em frente à entrada do castelo.

O príncipe Carlos e o filho mais velho, William, foram dos primeiros a deslocarem-se para o local onde iria realizar-se o funeral, em carros separados. Depois seguiu-se a restante família.

A chegada do antigo jipe modificado pelo próprio príncipe que carregou o seu caixão foi um dos momentos mais marcantes. Tratava-se de um Land Rover Defender que foi pintado de verde militar e adaptado de forma a funcionar como um carro funerário, de acordo com as ideias e desejos do duque de Edimburgo, que planeou o funeral meticulosamente ao longo de 18 anos.

A chegada da rainha Isabel II ao recinto do Castelo de Windsor também não passou, de todo, despercebido, e depois seguiu-se o cortejo que foi ‘liderado’ pelo príncipe Carlos e a princesa Ana, filhos mais velhos de Filipe e Isabel II, que caminharam logo atrás do caixão do pai. Atrás estavam os restante membros da família, o príncipe André e o príncipe Eduardo (também filhos da rainha e do duque), assim como os netos William e Harry (filhos do príncipe Carlos), que estavam separados pelo primo mais velho, Peter Phillips (filho da princesa Ana).

Como já tinha também sido planeado, , no início do funeral. Momento que aconteceu quando o caixão foi carregado pelas escadas que conduzem à capela, onde o duque foi sepultado.

Uma cerimónia que contou com um grupo restrito de 30 pessoas por causa da regras adotadas por causa da pandemia da Covid-19, mas que foi acompanhada de perto pelo mundo através das transmissões em direto que foram feitas. Dentro da capela cumpriu-se o distanciamento social e a máscara não ficou de lado.

Entre as várias imagens que chegaram deste momento único, uma das que mais se destacou foi ver a rainha Isabel II sentada sozinha na capela na despedida do marido. Apesar de ter-se mantido forte neste dia difícil, a postura frágil da monarca também não passou despercebida.

A emoção do filho mais velho de Filipe, o príncipe Carlos, acabou por se apoderar do herdeiro ao torno, que mostrou-se em vários momentos durante a cerimónia.

O funeral ficou ainda marcado pelas muitas homenagens que foram feitas, algumas mais discretas, mas que não passaram despercebidas.

A rainha Isabel II, por exemplo, destacou-se com um pormenor especial no look, além da simbólica mensagem que deixou através da coroa de flores que fez questão de escolher pessoalmente. Além disso, também marcou-se com um toque mais pessoal, tendo deixado em cima do caixão do marido um bilhete escrito à mão assinado como 'Lilibet'.

Por sua vez, Kate Middleton também decidiu homenagear a rainha e a princesa Diana com uma valiosa peça que completou o seu look.

Meghan Markle não esteve ao lado do príncipe Harry no funeral por recomendação médica, uma vez que se encontra grávida pela segunda vez, de uma menina. Por isso ficou em casa, nos Estados Unidos. No entanto, não deixou de homenagear o príncipe Filipe numa coroa de flores escolhida ao pormenor e com um bilhete escrito à mão.

Também a filha de Filipe, a princesa Ana, homenageou o pai, tendo sido a única mulher a participar no cortejo, onde exibiu orgulhosamente as suas medalhas.

Outro dos grande momentos aconteceu logo no final do funeral, com o encontro dos irmão Harry e William que saíram juntos da cerimónia e estiveram até à conversa. Recorde-se que este foi o primeiro encontro de Harry com a família real, especialmente depois da entrevista polémica que deu a Oprah Winfrey.

