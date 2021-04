Apesar da polícia ter fechado a estrada que leva ao Castelo de Windsor logo pela manhã, dezenas de pessoas reuniram-se em frente à entrada do castelo, este sábado, 17 de abril, momentos antes do funeral do príncipe Filipe.

O último adeus ao duque de Edimburgo vai ser feito numa cerimónia íntima no Castelo de Windsor, com um grupo de apenas 30 pessoas por causa da pandemia da Covid-19. No entanto, alguns fãs da realeza britânica não deixaram de sair à rua para mostrar o seu apoio, como pode ver nas imagens da galeria.

O príncipe Carlos e o filho mais velho, William, e Kate Middleton foram dos primeiros a deslocarem-se para o Castelo de Windsor para o funeral, seguindo-se depois os restantes membros da família real. Entre eles pode ver a neta de Filipe e da rainha Isabel II, Zara Tindall, com o marido, Mike Tindall.

O Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, também foi visto momentos antes da despedida ao duque de Edimburgo.

