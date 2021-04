Já começaram a deslocar-se para o Castelo de Windsor alguns membros da família real. Como pode ver nas imagens da galeria. O príncipe Carlos e o filho mais velho, o príncipe William, já a seguir viagem, em caros separados, para o funeral do príncipe Filipe.

Enquanto pode ver nas fotografias o príncipe de Gales a chegar ao Castelo de Windsor, nas restantes vê-se o duque de Cambridge à saída do Palácio de Kensington, a caminho de Windsor.

Como já tinha sido revelado anteriormente, os homens da a realeza não estão a usar o tradicional uniforme militar, mas sim fatos pretos.

O funeral do príncipe Filipe decorre este sábado, 17 de abril, com o início da cerimónia marcado para as 15h. O número de convidados será reduzido, com apenas um grupo de 30 pessoas.

