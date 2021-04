O Reino Unido despede-se do príncipe Filipe, que morreu no dia 9 de abril, aos 99 anos. O funeral do duque de Edimburgo realiza-se este sábado, 17 de abril.

Momentos antes de darem início à cerimónia fúnebre, marcada para as 15h, a polícia fechou a estrada que leva ao Castelo de Windsor, em Windsor, a oeste de Londres.

Nas imagens da galeria pode ainda ver as Kings Troop Royal Horse Artillery na longa caminhada em direção ao Castelo de Windsor.

Os pombos da Royal Pigeon Racing Association foram libertados no National Memorial Arboretum em Alrewas, região central de Inglaterra. Também é possível ver que já começaram a chegar alguns carros ao Castelo de Windsor, antes do funeral do duque de Edimburgo.

Príncipe Filipe nasceu a 10 de junho de 1921 na Grécia. Casou-se com Isabel II no dia 20 de novembro de 1947, um casamento de 73 anos. Ia completar 100 anos no dia 10 de junho.

O funeral vai decorrer com um número de convidados reduzido, um grupo de apenas 30 pessoas, ditado pelas regras em vigor para conter a pandemia.

